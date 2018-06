Ismailia (AFP) Nach gewalttätigen Übergriffen durch radikalislamische Gruppen sind hunderte Kopten von der ägyptischen Sinai-Halbinsel geflohen. Viele von ihnen suchten Schutz in der Stadt Ismailia am Suezkanal, sagte ein Sprecher der koptisch-christlichen Kirche am Samstag. Seit Freitag hätten dort in einer einzigen Kirche rund 250 geflohene Kopten Zuflucht gesucht.

