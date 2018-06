Berlin (AFP) Im Konflikt um Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan haben die Grünen von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) eine Neubewertung der Sicherheitslage in dem Krisenstaat gefordert. "Wir hoffen sehr, dass Sigmar Gabriel seinem neuen Amt gewachsen ist und endlich die Einschätzung der Sicherheitslage in Afghanistan an die Realität anpasst", sagte Hessens stellvertretender Ministerpräsident Tarek Al-Wazir (Grüne) dem "Spiegel". Diese Einschätzung der Bundesregierung entscheide darüber, ob dorthin abgeschoben werden könne oder nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.