Lubumbashi (AFP) Nach Jahrzehnten der Gewalt wollen die Volksgruppen der Pygmäen und der Bantu in der Demokratischen Republik Kongo ihren Konflikt beilegen. Vertreter beider Volksgruppen unterzeichneten am Freitag in Kalemie in der Provinz Tanganyika einen Friedensvertrag. Darin verpflichteten sie sich zur Aussöhnung und zum friedlichen Zusammenleben.

