Düsseldorf (SID) - Ex-Europameisterin Martyna Trajdos (Eimsbüttel) hat beim Heim-Grand-Prix der deutschen Judoka in Düsseldorf mit Platz zwei geglänzt. Die 27-Jährige musste sich in der Klasse bis 63 kg erst im Finale der Olympia-Zweiten Clarisse Agbegnenou (Frankreich) durch Ippon geschlagen geben. Es war die zweite Podestplatzierung für den Deutschen Judobund (DJB) nach Theresa Stolls (München/bis 57 kg) überraschendem Sieg am Vortag.

Drei weitere DJB-Judoka verpassten das Podium als jeweils Fünfte nur knapp: Der Deutsche Meister Igor Wandtke (Hannover/bis 73 kg) unterlag im Kampf um Bronze dem Schweden Tommy Macias mit einer Ippon-Wertung, Giovanna Scoccimarro (Vorsfelde/bis 70 kg) der Belgierin Lola Mansour und Benjamin Münnich (Köln/bis 81 kg) gegen den Bulgaren Iwaylo Iwanow.