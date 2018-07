Berlin (SID) - Die japanischen Journalisten waren noch eine Spur aufgeregter als sonst ohnehin schon, doch Makoto Hasebe blieb so zurückhaltend und zuvorkommend wie bei seinen bisherigen 234 Bundesliga-Spielen. "Für mich ist der Rekord egal, für mich ist das Mannschaftsergebnis wichtig. Deshalb bin ich sehr traurig", sagte der 33-Jährige nach dem 0:2 (0:0) von Eintracht Frankfurt bei Hertha BSC.

Dabei zog Hasebe mit seinem Einsatz mit einem japanischen Idol gleich, inzwischen hat der defensive Mittelfeldspieler genauso viele Bundesligaspiele absolviert wie Yasuhiko Okudera. Dem Wegbereiter aller japanischer Legionäre in Deutschland. 1977 war Okudera, der inzwischen Präsident des Zweitligisten Yokohama FC ist, als erster Japaner in die Bundesliga gewechselt. Beim 1. FC Köln wurde er allerdings zunächst eher belächelt als ernstgenommen. Das war allerdings schnell vorbei, nicht nur wegen des Gewinn des Doubles in seiner ersten Saison.

Ähnlich erfolgreich ist auch Hasebe, der 2009 mit dem VfL Wolfsburg Meister wurde. Und nicht minder angesehen. Ein Spieler, der eben oft nicht im Mittelpunkt steht, dafür aber unheimlich wichtig für eine Mannschaft ist.

"Er ist ein Führungsspieler, den jeder Trainer gerne in seiner Mannschaft haben möchte", sagte Frankfurts Trainer Niko Kovac: "Im Grunde gibt es nur Superlative. Vom Sportlichen wie Menschlichen kann man nur in höchsten Tönen von ihm reden." Das kann Kovac auch in Zukunft noch tun. Erst im Dezember verlängerte Hasebe seinen Vertrag bei den Hessen bis 2018.