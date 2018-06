Oakland (SID) - Die Golden State Warriors haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA als erstes Team die Play-offs erreicht. Der Vizemeister kann in der Western Conference nach dem 112:95 gegen die Brooklyn Nets nicht mehr von einem der ersten acht Plätze verdrängt werden. Für die Warriors war es das 58. von 82 Hauptrundenspielen.

Kalendarisch hatten sich laut ESPN zuletzt die Boston Celtics in der Saison 1985/86 so früh qualifiziert. Auch der Rekordmeister schaffte es damals am 25. Februar. "Es gibt nur ein Ziel, und das ist der Titel", sagte Superstar Stephen Curry, der gegen Brooklyn 27 Punkte machte. Etwas größer war die Begeisterung bei Klay Thompson: "Da bin ich wirklich stolz drauf, um ehrlich zu sein." Kevin Durant fehlte den Warriors wegen einer Handverletzung.