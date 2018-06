Crans-Montana (SID) - Die Schweiz will sich erneut für alpine Ski-Weltmeisterschaften bewerben. Wenige Tage nach dem Ende der Titelkämpfe in St. Moritz gab der Schweizer Skiverband Swiss Ski bekannt, dass er mit Crans-Montana die Austragung der Wettbewerbe im Jahre 2025 anstreben wird. Der Ort im Wallis, am Wochenende Schauplatz von Weltcup-Rennen der Frauen, war bereits 1987 Gastgeber gewesen.

Crans-Montana wird aller Voraussicht nach Konkurrenz bekommen. Für 2023 wollen sich Saalbach-Hinterglemm/Österreich sowie Courchevel und Meribel/beide Frankreich bewerben. Die Verlierer treten aller Voraussicht nach zwei Jahre später noch einmal an. Die WM 2019 finden im schwedische Are statt, Gastgeber 2021 ist das italienische Cortina d'Ampezzo.