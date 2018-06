Los Angeles (dpa) - In Hollywood hat die 89. Oscar-Gala begonnen. Die Show startete eher ungewöhnlich mit einer Musikeinlage von Justin Timberlake, der den Oscar-nominierten Song "Can't Stop the Feeling" aus dem Film "Trolls" präsentierte - und die Stars im Saal tanzten fröhlich mit. Großer Favorit bei der Preisverleihung ist das Musical "La La Land" mit Emma Stone und Ryan Gosling, das 14 Mal nominiert ist. Maren Ade könnte mit ihrer Tragikomödie "Toni Erdmann" den Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film nach Deutschland holen.

