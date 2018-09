Hollywood (dpa) - Der Oscar für die beste Filmmusik geht an Justin Hurwitz für "La La Land". Das teilte die amerikanische Filmakademie in der Nacht zu Montag mit. Damit geht der deutsche Komponist Hauschka leer aus. Er war zusammen mit dem US-Musiker Dustin O'Halloran für die Arbeit an dem Film "Lion" nominiert gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.