Barcelona (SID) - Nico Hülkenberg (Emmerich) hat am Montagmorgen pünktlich um 9.00 mit der ersten Runde für seinen neuen Arbeitgeber Renault die offiziellen Formel-1-Testfahrten in Barcelona eröffnet. Auch der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) und Mercedes-Neuzugang Valtteri Bottas (Finnland) starteten nach der dreimonatigen Winterpause in Spanien früh und unterzogen ihre neuen Boliden einem ersten Härtetest.

Der ehemalige Weltmeister-Rennstall Red Bull ging als letztes der Topteams knapp 20 Minuten später auf die Strecke. Vettels ehemaliger Arbeitgeber zeigte sich am Vormittag besonders geheimnisvoll und versteckte den neuen Dienstwagen von Daniel Ricciardo und Max Verstappen prompt hinter großes Sichtblenden, als dieser von der ersten Ausfahrt an die Box zurückkehrte.

Red Bull gehört neben Ferrari zu den größten Widersachern von Branchenprimus Mercedes. Die Silberpfeile gehen auch nach dem Rücktritt von Weltmeister Nico Rosberg als Favoriten in das Jahr. Der dreimalige Champion Lewis Hamilton (Großbritannien) sitzt am Montagnachmittag das erste Mal hinter dem Steuer.

Noch bis Donnerstag testen die zehn Teams der Königsklasse auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya und erhoffen sich erste Aufschlüsse vor dem Saisonstart am 26. März im australischen Melbourne. In der kommenden Woche finden in Barcelona weitere Testfahrten statt.