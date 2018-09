London (AFP) Der dienstälteste Parlamentarier des britischen Unterhauses, Gerald Kaufman, ist mit 86 Jahren gestorben. Der Labour-Politiker starb am Sonntag nach einer monatelangen Krankheit, wie seine Familie erklärte. "Sir Gerald hat sein Leben denen gewidmet, von denen er glaubte, dass sie am meisten von einer Labour-Regierung und den Werten der Partei profitieren würden", hieß es in der Erklärung.

