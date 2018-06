Colombo (AFP) Bewaffnete Angreifer haben bei einem Angriff auf einen Gefängnisbus in Sri Lanka mindestens sieben Menschen getötet. Der Bus sollte nach Polizeiangaben mehrere Häftlinge zu einer Gerichtsanhörung bringen, als er am Montag am helllichten Tag in einem Wald nahe der Hauptstadt Colombo beschossen wurde. Fünf Gefangene und zwei Wachleute wurden getötet, vier weitere Aufseher wurden verletzt.

