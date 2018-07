Los Angeles (AFP) Den Oscar für die beste weibliche Nebendarstellerin hat die Afroamerikanerin Viola Davis gewonnen. Sie wurde am Sonntagabend (Ortszeit) in Hollywood für ihre Rolle in dem Familiendrama "Fences" ausgezeichnet, in dem sie an der Seite von Denzel Washington spielt.

