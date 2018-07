Los Angeles (AFP) Eine weitere peinliche Panne wirft in diesem Jahr ein schlechtes Licht auf die Oscar-Verleihung. Nicht nur, dass in der Nacht zum Montag in Los Angeles zunächst der falsche Film für den Hauptpreis ausgerufen wurde - bei der Würdigung der Verstorbenen des vergangenen Jahres wurde dann auch noch das Foto einer Frau eingeblendet, die sich bester Gesundheit erfreut. Für die 2016 verstorbene Kostümbildnerin Janet Patterson wurde das Foto von Jan Chapman eingeblendet.

