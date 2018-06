Dresden (AFP) Die Zahl rechter Gewalttaten in Sachsen ist im vergangenen Jahr nach Angaben der Opferberatung leicht gesunken. 2016 seien 437 rechtsmotivierte und rassistische Angriffe gezählt worden, nach 477 im Jahr davor, wie der Opferhilfeverein RAA Sachsen am Dienstag in Dresden mitteilte. Am häufigsten handelte es sich demnach um Körperverletzungen.

