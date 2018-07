Frankfurt/Main (AFP) Der irische Billigflieger Ryanair baut schon im Winter sein Streckennetz vom größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main aus und bietet damit der Lufthansa Paroli. Im Winterflugplan 2017/2018 fliegt Ryanair von dort 20 neue Ziele an, darunter europäische Hauptstädte wie Rom, London und Madrid, wie die Fluggesellschaft am Dienstag mitteilte. In Frankfurt am Main werden mit dem Flugplanwechsel sieben Flugzeuge stationiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.