Wiesbaden (AFP) Vor allem angesichts der zunehmenden Zahl an Ein- und Zweipersonenhaushalten wird die Gesamtzahl der Privathaushalte in Deutschland deutlich steigen. Die Zahl dürfte von 40,8 Millionen im Jahr 2015 auf 43,2 Millionen im Jahr 2035 wachsen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag auf Grundlage jüngster Berechnungen zur Entwicklung der Privathaushalte mitteilte. Die Zahl der Familienhaushalte wird demnach abnehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.