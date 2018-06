Neu Delhi (AFP) Der überraschende Austausch von Geldscheinen hat das Wirtschaftswachstum in Indien gedrosselt. Das Bruttoinlandsprodukt legte zwischen Oktober und Dezember im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,0 Prozent zu, wie die Regierung am Dienstag mitteilte. In den drei Monaten zuvor hatte das Wirtschaftswachstum noch bei 7,3 Prozent gelegen.

