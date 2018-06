Müllrose (dpa) - Der Mann, der in Brandenburg seine Großmutter und zwei Polizeibeamte getötet haben soll, ist mehrfach als Gewalttäter aufgefallen. Der 24-Jährige sei bereits unter anderem wegen Raubes, Körperverletzung, Bedrohung, Fahrens ohne Führerschein und Diebstählen verurteilt worden. Das sagte der zuständige Oberstaatsanwalt Helmut Lange in Potsdam. Die Polizei kannte ihn auch wegen Drogendelikten. Er soll in der Nähe von Frankfurt (Oder) zuerst seine Großmutter umgebracht und dann auf der Flucht zwei Polizisten totgefahren haben. Er wurde später festgenommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.