Müllrose (dpa) - Nach dem Tod von zwei Polizisten an einer Kontrollstelle in Brandenburg ist der tatverdächtige 24-Jährige am Dienstag festgenommen worden. Der Mann sei nach kurzer Flucht gefasst worden, sagte Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß.

