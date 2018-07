Washington (AFP) Der japanische Hersteller Takata zahlt wegen seiner defekten Airbags eine Milliarde Dollar (940 Millionen Euro) Strafe in den USA. Ein Gericht in Michigan segnete am Montag den Mitte Januar ausgehandelten Vergleich mit dem US-Justizministerium ab. Teil der Vereinbarung ist auch ein Schuldeingeständnis des Unternehmens. Damit vermeidet Takata ein Strafverfahren.

