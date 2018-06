Peking (AFP) Extremisten der Minderheit der Uiguren haben China im Namen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) mit Massakern und "Strömen von Blut" gedroht. Ein im Internet aufgetauchtes halbstündiges Video wurde von Experten am Mittwoch als echt eingestuft. Es enthält demnach die ersten direkten Drohungen des IS gegen China.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.