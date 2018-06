Hamburg (AFP) Die Regisseurin Maren Ade wird die diesjährige Oscar-Verleihung wegen der Panne bei der Preisvergabe nicht so schnell vergessen. "Das war so irre - es war das Verrückteste, Krasseste, was ich je auf einer Preisverleihung erlebt habe", sagte Ade, deren Film "Toni Erdmann" für einen Oscar nominiert war, der Wochenzeitung "Die Zeit" laut einem Vorabbericht vom Mittwoch.

