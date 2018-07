Berlin (AFP) Der in Istanbul inhaftierte deutsch-türkische Journalist Deniz Yüzel hat sich über seinen Anwalt mit einer kurzen Botschaft an seine Freunde und Unterstützer gewandt. "Glaubt mir: Es tut gut, verdammt gut", hieß es in der handschriftlichen Notiz an die Adresse derjenigen, die sich für seine Freilassung einsetzen. Der Text wurde von der Zeitung "Die Welt" (Donnerstagsausgabe) veröffentlicht, für die Yücel bisher als Korrespondent tätig war.

