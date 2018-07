Hamburg (dpa) - Borussia Mönchengladbach hat durch einen Sieg beim Hamburger SV das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking gewann mit 2:1. Kapitän Lars Stindl und Raffael trafen im Volksparkstadion jeweils per Foulelfmeter. Der HSV verpasste trotz des späten Anschlusstreffers durch Bobby Wood das erste Halbfinale seit 2009. Die Gladbacher dagegen kämpfen am 25. oder 26. April zum elften Mal um den Einzug ins Endspiel am 27. Mai in Berlin.

