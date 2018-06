Hamburg (SID) - Nationalspieler Mats Hummels hat nach der jüngsten Aufregung um die Spuckattacke seines Trainers Carlo Ancelotti vom deutschen Rekordmeister Bayern München das Verhalten einiger Fans im Fußball kritisiert.

"Ich finde ganz generell, dass der Umgang mit den Spielern in den vergangenen neun, zehn Jahren immer respektloser geworden ist", sagte der Abwehrspieler der Sport Bild: "Die Hemmschwelle, Spieler zu beschimpfen und zu beleidigen, liegt immer niedriger", sagte der Weltmeister.

Hummels macht mittlerweile bei einigen Anhängern ein äußerst aggressives Verhalten fest. "Auf uns, Trainer wie Spieler, projizieren viele Fans ihren Frust und werden ausfallend. Das äußert sich dann eben in Beleidigungen oder, noch schlimmer: sogar in Spuckattacken", sagte der frühere Dortmunder.

Beim Auswärtsspiel der Bayern in Berlin (1:1) vor zwei Wochen hatte Ancelotti beim Gang in die Kabine Hertha-Fans den Stinkefinger gezeigt, nachdem er nach eigenem Bekunden von Fans angespuckt worden war. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte ein Verfahren gegen des Coach wieder eingestellt. Ancelotti leistet eine Spende in Höhe von 5000 Euro an die Sepp-Herberger-Stiftung des Verbandes.