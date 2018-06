Kolkata (AFP) Wegen mutmaßlicher Verbindungen zu Kinderhändlern ist in Indien eine ranghohe Politikerin der Regierungspartei BJP festgenommen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, werden der Generalsekretärin der BJP im Bundesstaat Westbengalen, Juhi Choudhury, Kontakte zu Kriminellen vorgeworfen, die Kinder an ausländische Adoptiveltern verkauften.

