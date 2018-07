Jerusalem (AFP) Der wegen der Tötung eines schwer verletzten Palästinensers verurteilte israelische Soldat Elor Asaria geht in Berufung. Sein Verteidiger Joram Scheftel legte am Mittwoch Einspruch beim zuständigen Militärgericht ein, wie ein Sprecher des Anwalts der Nachrichtenagentur AFP sagte. Eigentlich hätte Asaria seine Strafe am Sonntag antreten müssen.

