Wien (AFP) US-Außenminister Rex Tillerson trifft am Donnerstag den Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Yukiya Amano. Bei seinem Besuch in Washington werde Amano zudem noch mit weiteren Vertretern der neuen US-Regierung zusammenkommen, teilte die IAEA am Mittwoch in Wien mit.

