Berlin (AFP) Nach dem Tod eines verirrten 74-Jährigen in einer Kölner Klinik hat die Deutsche Stiftung Patientenschutz mehr Schutz für orientierunslose Menschen in Krankenhäusern gefordert. "Dort, wo Patienten nicht hinkommen sollen, muss es automatische Schließsysteme geben, die das verhindern", sagte Vorstand Eugen Brysch am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Auch fehle es offensichtlich an Notfallplänen, die ein systematisches Suchen gewährleisteten.

