Berlin (dpa) - Trotz der verbreiteten Krisenstimmung in Europa wächst die Zustimmung der Bürger zur EU - in Deutschland und europaweit. Das geht aus einer Umfrage hervor, die von der EU-Vertretung in Berlin veröffentlicht wurde. Demnach hat die Europäische Union für 37 Prozent der Deutschen ein gutes Image, das bedeutet eine Verbesserung um 8 Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Umfrage im Mai 2016. Der Anteil derer, die mit der EU ein negatives Bild verbinden, ist von 29 auf 21 Prozent gesunken. Der Rest hat dazu keine Meinung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.