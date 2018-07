Kairo (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel ist am Mittag zu einem Besuch in Kairo eingetroffen. Sie wird mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi unter anderem über Lösungen für die Flüchtlingskrise und Wirtschaftskooperationen sprechen. Nichtregierungsorganisationen hatten die Kanzlerin aufgefordert, Menschenrechtsverletzungen anzusprechen, was sie nach Regierungsangaben auch machen wird. Al-Sisis autoritäre Regierung soll für die Inhaftierung von Zehntausenden Oppositionellen verantwortlich sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.