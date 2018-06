Istanbul (dpa) - Der Sprecher des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan hat die Absage des Auftritts von Justizminister Bekir Bozdag in Deutschland als "Skandal-Entscheidung" kritisiert. Das Auftrittsverbot in Gaggenau sei aus fadenscheinigen Gründen erfolgt, teilte Erdogan-Sprecher Ibrahim Kalin auf Twitter mit. Bozdag selber hatte empört auf die Absage des Auftritts in Gaggenau durch die Stadtverwaltung reagiert. Er ließ aus Protest ein Treffen mit Bundesjustizminister Heiko Maas in Karlsruhe platzen. Maas wollte mit Bozdag über den in der Türkei inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel sprechen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.