Oslo (AFP) Das norwegische Medienunternehmen NRKbeta will gegen Hasskommentare im Internet vorgehen: Auf seiner Website muss jeder, der einen Artikel kommentieren will, zunächst drei Fragen zum Textinhalt beantworten. "Grundsätzlich sieht man, dass viele nur den Titel und ein paar Zeilen lesen, bevor sie sich auf die Kommentarspalte stürzen, um mitzudiskutieren", sagte NRKbeta-Chefredakteur Marius Arnesen am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.

