Hamburg (SID) - Der Hamburger Olympiastützpunkt (OSP), eine von insgesamt 19 Kaderschmieden des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), ist von einem Skandal um monatelange Kindesmisshandlung erschüttert worden. Dies berichtet die Bild-Zeitung. Zwei Nachwuchs-Hoffnungen im Badminton und Schwimmen sollen im Elite-Internat einen damals 14 Jahre alten Mitschüler über einen längeren Zeitraum gequält, geschlagen und gedemütigt haben.

Wie die Bild berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Kiel vor dem Amtsgericht Neumünster gegen den heute 19 Jahre alten Badmintonspieler Anklage wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Nötigung erhoben. Gegen den ein Jahr jüngeren Schwimmer ermittelt die Staatsanwaltschaft Lübeck wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Nötigung.

"Was in Hamburg passiert sein soll, ist natürlich schrecklich und inakzeptabel. Aber wir können uns zu den Vorfällen, die bereits einige Zeit zurückliegen und nun im Zuge des Strafverfahrens öffentlich geworden sind, jetzt im laufenden Ermittlungsverfahren nicht weiter äußern", teilte der DOSB-Vorstandsvorsitzende Michael Vesper dem SID mit.

Der OSP teilte am Donnerstag mit, man habe "nach Kenntnis der Vorwürfe gegen zwei Sportler im Januar 2016 alle notwendigen Maßnahmen ergriffen und die Verdächtigen mit sofortiger Wirkung aus dem Internat suspendiert. Der OSP hat mit allen Partnern an der Aufklärung dieses Falles gearbeitet. Vorwürfe dieser Art sind keinesfalls tolerierbar. Beide Sportler sind nicht mehr im Internat."

Der OSP habe zudem "einen Richtlinien-Katalog erstellt, in den unter Beratung von Experten denkbare Vergehen möglichst umfassend aufgenommen wurden. Der Katalog wird an alle aufzunehmenden Schüler verschickt und muss von den Eltern vor Aufnahme unterzeichnet werden."

Laut Protokoll des Gesprächs zwischen dem Opfer und der Stützpunktleitung, das der Bild vorliegt, sollen die beiden Täter regelmäßig auf den jungen Badmintonspieler eingeschlagen haben. Er habe "Nackenklatscher" bekommen. Mehrmals in der Woche habe das Opfer sogenannte "Nippeltwister" ertragen müssen, bei denen die älteren Mitschüler ihm mit Gewalt an den Brustwarzen gedreht haben sollen. Sein Oberkörper sei deshalb mit Hämatomen übersät gewesen. Der Junge musste sich laut Protokoll in eine Kiste setzen. Diese sei verschlossen und verklebt worden, so dass er hilflos im Dunkeln gefangen war.

Die älteren Sportler sollen den Jungen zudem gezwungen haben, sie mit "Großer Herr und Meister" anzureden. Dies soll laut Protokoll regelmäßig mit Schlägen eingefordert worden sein. Zudem sollen sie dem Minderjährigen soviel Wodka verabreicht haben, dass er nach eigener Angabe "nichts mehr mitbekam" und sich übergeben musste.

Wie Stützpunktleiterin Ingrid Unkelbach dem SID erklärte, hätten die Erzieher des Internats nach Auffälligkeiten recherchiert und reagiert, als sich die Verdachtsmomente bestätigten. Die beiden Sportler, die zu den möglichen Kandidaten für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zählen sollen, wurden umgehend aus dem Internat suspendiert. Auch die beiden Fachverbände (DBV und DSV) regierten mit Suspendierungen und begleitenden Maßnahmen wie Besuche von Seminaren zur Gewaltprävention.

Einer der beiden Täter trainiert inzwischen wieder am Hamburger Stützpunkt, der andere am Olympiastützpunkt Saarbrücken. Das Opfer lebt im Gegensatz zu den Tätern wieder am Internat und trainiert auch am Hamburger OSP. Dieser teilte offiziell mit, dass die beiden beschuldigten Sportler "nicht mit dem betroffenen Athleten in einer Trainingsgruppe" sind: "Über die Trainingsmöglichkeiten an den Stützpunkten und die Inanspruchnahme der Leistungen des OSP befinden die entsprechenden Spitzenverbände durch die Aufnahme der Sportler in Bundeskader. Bundeskaderathleten haben Anspruch auf die Leistungen der OSP."