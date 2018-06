Buenos Aires (AFP) Bei einer Meuterei in einem Kommissariat in Argentinien sind sieben Gefangene ums Leben gekommen. Ein weiterer Insasse sei bei dem Vorfall am Donnerstag schwer verletzt worden, verlautete aus dem Ministerium für öffentliche Sicherheit.

