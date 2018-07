Leipzig (AFP) Mehr als sieben Monate nach dem Fund von zwei zerstückelten Leichen in einem Badesee in Leipzig ist Anklage gegen einen 37-Jährigen erhoben worden. Dem Mann wird Mord und Raub mit Todesfolge in zwei Fällen sowie Störung der Totenruhe vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Leipzig am Freitag mitteilte.

