Berlin (AFP) Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat bei einem Besuch in Tunesien ein Beratungszentrum für abgelehnte Asylbewerber und andere Rückkehrer eröffnet. Das erste von Deutschland geförderte Migrationsberatungszentrum in Nordafrika soll Rückkehrer bei der Suche nach Ausbildungs- und Arbeitsplätzen unterstützen und Unternehmensgründungen fördern, wie Müller am Freitag mitteilte. Menschen ohne Bleibeperspektive in Deutschland bekämen so eine Chance in ihrer Heimat. "Mit beruflicher und sozialer Reintegration muss keiner als Verlierer zurückkehren", erklärte der Minister.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.