Berlin (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck hat sich in einem "Spiegel"-Interview enttäuscht über die Entwicklung in der Türkei unter Präsident Recep Tayyip Erdogan gezeigt. Zugleich kritisierte er die Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel in der Türkei als "inakzeptabel". Der Vorgang lasse einen fragen, "ob die Türkei überhaupt noch den Anspruch hat, eine Demokratie und ein Rechtsstaat zu sein", sagte der Bundespräsident der neuen Ausgabe des Magazins laut Vorabmeldung vom Freitag.

