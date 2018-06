Berlin (AFP) Die Internationale Organisation für Migration (IOM) will tausende Flüchtlinge aus Libyen zurück in ihre Heimatländer bringen. Die Zahl der finanziell geförderten Rückreisen aus Libyen solle in diesem Jahr auf mehr als 7000 erhöht werden, sagte eine Sprecherin des zuständigen IOM-Büros in Tunesien der Zeitung "Die Welt" (Freitagsausgabe). Im vergangenen Jahr nutzten demnach knapp 2800 Migranten die finanziellen Hilfen der IOM.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.