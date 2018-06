Darmstadt (SID) - Nächster Rückschlag für den abstiegsbedrohten SV Darmstadt 98: Der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga muss im Kampf um den Klassenerhalt vorerst auf seinen starken Torhüter Michael Esser verzichten. Der 29-Jährige, in dieser Saison einer der besten im Team der Südhessen, erlitt einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel und fällt wochenlang aus.

"Das ist natürlich eine ganz bittere Nachricht für uns, Michael war bislang ein absoluter Leistungsträger in unserem Team", sagte Trainer Torsten Frings. Der Coach habe aber auch "vollstes Vertrauen" in Daniel Heuer Fernandes, der schon am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen zwischen den Pfosten stehen wird.