Acapulco (AFP) In Mexiko ist erneut ein Journalist ermordet worden. Der Polizeireporter Cecilio Pineda sei am Donnerstag vor einer Autowaschanlage in seinem Heimatort Ciudad Altamirano erschossen worden, teilten die Behörden im Bundesstaat Guerrero mit.

