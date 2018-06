Istanbul (AFP) Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) und sein türkischer Kollege Mevlüt Cavusoglu treffen sich laut Agenturberichten am kommenden Mittwoch zu Gesprächen in Deutschland. Dies berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag unter Berufung auf einen hohen Regierungsvertreter in Ankara. Demnach drückte Cavusoglu seinem deutschen Kollegen bei einem Telefonat sein Unbehagen über die Absage der Wahlkampfauftritte zweier türkischer Minister in Deutschland aus.

