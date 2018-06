Berlin (AFP) Knapp zwei Monate nach dem Amtsantritt von Donald Trump will Merkel den US-Präsidenten erstmals in Washington besuchen. Die Reise sei für den 14. März geplant, verlautete am Freitag in Berlin. "Wir dementieren das nicht", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert auf Anfrage. Nähere Informationen gebe es "zum gegebenen Zeitpunkt".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.