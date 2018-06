Neckarsulm (AFP) Wegen des Nachweises von Salmonellen in einzelnen Packungen ruft die Handelskette Kaufland Königsberger Klopse zurück. Betroffen ist das Produkt "K-Classic Königsberger Klopse in Kapernsauce, tiefgefroren, 450 g", wie das Portal Lebensmittelwarnung am Freitagabend mitteilte. Der Rückruf bezieht sich demnach auf Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 07/2018.

