London (AFP) Als erster britischer Außenminister seit fünf Jahren plant Ressortchef Boris Johnson einen Besuch in Russland. Die Visite, die auf Einladung der russischen Regierung in den kommenden Wochen stattfinden solle, bedeute keineswegs eine "Rückkehr zur Normalität" in den Beziehungen, erklärte das britische Außenministerium am Samstag in London. Johnson werde "in den Bereichen, in denen wir unterschiedlicher Ansicht sind, robust auftreten".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.