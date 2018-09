Belfast (AFP) Bei den Parlamentswahlen in Nordirland liegen die katholisch-republikanische Partei Sinn Fein und die protestantische DUP Teilergebnissen zufolge gleichauf. Die Veröffentlichung erster Ergebnisse ergab am Freitagabend 28,1 Prozent für die pro-britische Democratic Unionist Party (DUP) und und 27,9 Prozent für Sinn Fein. Mit den ersten Ergebnissen waren 54 der 90 Parlamentssitze besetzt, die Endergebnisse sollten erst am Samstag bekanntgegeben werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.