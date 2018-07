Belgrad (SID) - Kugelstoß-Titelverteidiger David Storl, die deutschen Sprinterinnen und Weitspringerin Claudia Salman-Rath haben bei der Hallen-EM in Belgrad ihre Medaillen-Ambitionen eindrucksvoll unterstrichen. Der Leipziger Storl kam in der Qualifikation direkt im ersten Stoß auf 21,16 Meter und erzielte damit die beste Weite der Konkurrenz. Am Samstagabend (19.20 Uhr) will der 26-Jährige wie vor zwei Jahren in Prag Gold holen.

Zur Favoritin schwang sich in den Vorläufen auch Sprinterin Rebekka Haase auf. Die 24-Jährige vom LV Erzgebirge stellte in 7,14 ihre persönliche Bestleistung ein und war damit klar die schnellste Starterin. Auch Alexandra Burghardt (Mannheim/7,22) und Lisa Mayer (Wetzlar/7,26) erreichten das Halbfinale am Sonntag (16.00 Uhr). Bei den Männern zog Aleixo-Platini Menga (Leverkusen) in 6,68 Sekunden ins Halbfinale am Samstagnachmittag (18.35 Uhr) ein.

Ebenfalls in Topform präsentierte sich die deutsche Weitsprung-Meisterin Salman-Rath. Mit 6,79 m sprang die Frankfurterin, normalerweise Mehrkämpferin, im ersten Versuch persönliche Bestleistung. Alexandra Wester (Köln) buchte mit 6,51 im letzten Versuch gerade noch so einen Platz im Finale. Maryse Luzolo (Königstein/6,48) schied dagegen aus.

Die serbische Topfavoritin Ivana Spanovic sprang mit Weltjahresbestleistung von 7,03 die beste Weite aller Teilnehmerinnen. Darja Klischina, die nach dem Doping-Skandal als einzige russische Teilnehmerin unter neutraler Flagge bei der EM an den Start ging, landete mit 6,83 auf Platz zwei der Quali. Am Sonntag (17.40 Uhr) geht es um die Medaillen. Der deutsche Hochsprungmeister Mateusz Przybylko (Leverkusen) kam mit übersprungenen 2,28 m ebenfalls ins Finale.

Mehrkämpfer Mathias Brugger (Ulm) liegt nach zwei von sieben Disziplinen mit 1737 Punkten auf Platz neun. Der Dritte der Hallen-WM erreichte über 60 Meter 7,13 Sekunden und im Weitsprung 7,36 Meter.