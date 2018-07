Köln (SID) - Im Topspiel des 24. Spieltags der Fußball-Bundesliga spielen die Europa-League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 gegeneinander (18.30 Uhr/Sky). Das richtungweisende Spiel dient als Ouvertüre für die Achtelfinal-Duelle beider Mannschaften im Europacup (9. und 16. März). Zudem tritt Rekordmeister Bayern beim 1. FC Köln an, Vizemeister Borussia Dortmund empfängt Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen.

Der zweimalige Welt- und achtmalige Europameister Deutschland will beim SheBelieves Cup nach dem 0:1 gegen Gastgeber USA am Samstag (20.15 Uhr/Sport1) mit einem Erfolg gegen Frankreich Selbstvertrauen für die EM-Titelverteidigung im Sommer tanken. Die Begegnung mit der Equipe Tricolore bei der zweiten Auflage des Vier-Nationen-Turniers findet im Stadion des MLS-Klubs New York Red Bulls im Vorort Harrison statt.

Am Schlusswochenende der nordischen Ski-WM im finnischen Lahti peilen die deutschen Skispringer den nächsten Coup an. Angeführt von Andreas Wellinger, der schon zweimal Silber und einmal Gold gewonnen hat, wollen die Deutschen im Teamwettbewerb (16.15 Uhr MEZ/ARD und Eurosport) die nächste Medaille nach dem Titel im Mixed-Wettbewerb holen. Zuvor findet im Skilanglauf das Massenstartrennen der Frauen über 30 km Freistil statt (16.15).