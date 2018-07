Istanbul (dpa) - Der türkische Justizminister Bekir Bozdag hat Deutschland vorgeworfen, Menschenrechte "mit Füßen zu treten". Am Donnerstag wurde sein Auftritt im baden-württembergischen Gaggenau abgesagt. "Das Vorgehen gegen uns ist ein faschistisches Vorgehen und eines, das demokratische Werte verletzt", sagte Bozdag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Bozdag trat in der anatolischen Stadt Yozgat auf. Die Absagen von Auftritten türkischer Politiker in Deutschland haben Ankara verärgert.

